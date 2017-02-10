КТЖ планирует в 2017 году увеличить вдвое объем транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу

Компания также надеется увеличить пасажирооборот
Ирина Галат, Vласть
АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) планирует увеличить в 2,2 раза объем транзитных контейнерных перевозок в 2017 году в направлении Китай - Евросоюз по сравнению с 2016 годом. Также в связи с введением новых маршрутов в преддверии ЭКСПО компания надеется увеличить пассажирооборот. Такие данные были озвучены на заседании совета директоров КТЖ под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, сообщает в пятницу пресс-служба компании.
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