КТЖ планирует в 2017 году увеличить вдвое объем транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) планирует увеличить в 2,2 раза объем транзитных контейнерных перевозок в 2017 году в направлении Китай - Евросоюз по сравнению с 2016 годом. Также в связи с введением новых маршрутов в преддверии ЭКСПО компания надеется увеличить пассажирооборот. Такие данные были озвучены на заседании совета директоров КТЖ под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

«Пассажирооборот в 2016 году составил 18 057 млн. пасс-км. В 2017 году в связи с введением новых маршрутов, в частности, в преддверии ЭКСПО планируется рост пассажирооборота», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в 2016 году чистый доход КТЖ составил 28 млрд. тенге, а операционная прибыль компании за 2016 год составила свыше 90 млрд.тенге.

В рамках утвержденного на заседании плана развития компании на 2017-2021 годы говорится, что «в текущем, 2017 году чистый доход планируется на уровне 29 млрд. тенге. Операционная прибыль компании на 2017 год составит 127 млрд. тенге». Объем грузооборота планируется на уровне 188,7 млрд. ткм.

