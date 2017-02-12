Козы-Корпеш Джанбурчин умер на 57-м году жизни от острой сердечной недостаточности
Скончался председатель Счетного комитета Казахстана
Фото Службы центральных коммуникаций

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин скоропостижно скончался сегодня ночью от острой сердечной недостаточности, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Да, к сожалению, сегодня ночью на 57-м году жизни скоропостижно скончался председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин. Причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сообщила по телефону пресс-секретарь комитета Айнур Сарсембаева.

Козы-Корпешу Джанбурчину было 56 лет. Он закончил Московский экономико-статистический институт.

В разные годы возглавлял комитет по экономике Алматы, был замакима Алматы, замминистра обороны, замруководителя Совета безопасности. С января 2014 года возглавлял Счетный комитет по контролю за использованием средств республиканского бюджета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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