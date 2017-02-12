Скончался председатель Счетного комитета Казахстана

Председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин скоропостижно скончался сегодня ночью от острой сердечной недостаточности, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Да, к сожалению, сегодня ночью на 57-м году жизни скоропостижно скончался председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин. Причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сообщила по телефону пресс-секретарь комитета Айнур Сарсембаева.

Козы-Корпешу Джанбурчину было 56 лет. Он закончил Московский экономико-статистический институт.

В разные годы возглавлял комитет по экономике Алматы, был замакима Алматы, замминистра обороны, замруководителя Совета безопасности. С января 2014 года возглавлял Счетный комитет по контролю за использованием средств республиканского бюджета.