В мажилисе презентовали уточненный проект трехлетнего бюджета
Правительство пересмотрело курс тенге и цену на нефть в текущем году
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство Казахстана скорректировала прогнозы макроэкономических показателей в уточненном проекте бюджете на 2017-2019 годы. Так, прогноз по курсу доллара изменен с 360 до 330 тенге, а прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долларов за баррель. Об этом сообщил в понедельник в ходе презентации законопроекта в мажилисе министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Прогноз основных макроэкономических показателей на 2017 год уточнен с учетом: предварительных отчетных данных по росту ВВП и развития отраслей экономики за 2016 год. Изменения расчетного курса доллара США с 360 до 330 тенге; текущих тенденций на мировых товарных рынках, при которых в 2017 году прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долларов США за баррель, индекс цен на металлы увеличится на 5,5% к уровню 2016 года», - сказал Сулейменов.

Он также сообщил, что с учетом уточнения базы 2016 года номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 740,6 млрд тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 348,8 млрд тенге. ВВП на душу населения увеличится до $8 391,5.

Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.

Глава Миннацэкономики отметил, что на основе скорректированного макроэкономического прогноза, а также поступлений налогов по итогам 2016 года уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Так, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме 4 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана.

«Основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС и ЭТП на нефть», - пояснил он.

Кроме того, для реализации поручений главы государства, данных в послании народу Казахстана и на расширенном заседании правительства предлагается увеличить целевой трансферт из национального фонда на 1 092,9 млрд тенге до 1 534,6 млрд тенге; дефицит бюджета увеличить на 969,8 млрд тенге до 1 547,9 млрд тенге или 3,1% к ВВП. А гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 880 млрд тенге.

«С учетом этого прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 176,4 млрд тенге, что на 2 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема», - проинформировал Сулейменов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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