Второй раунд Астанинского процесса начнется завтра
Участники межсирийских переговоров прибывают в Астану
Фото Радмира Фахрутдинова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Делегации Российской Федерации и официального Дамаска уже прибыли в Астану для участия в продолжении переговоров по урегулированию сирийской проблемы, сообщил во вторник в кулуарах правительства журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«На данный момент (...) уже прибыли делегации Российской Федерации, сирийская правительственная делегация, ожидается прибытие делегации Ирана и Иордании», - сказал Абдрахманов.

По его словам, турецкая сторона в ближайшее время предоставит информацию о составе своей делегации. Кроме того, МИД Казахстана ждет от турецкой стороны «информации об участии делегации вооруженной сирийской оппозиции».

Что касается самой встречи, то, как отметил Абдрахманов, речь там пойдет «о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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