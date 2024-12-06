Токаев поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Они договорились о регулярных контактах для развития двустороннего сотрудничества
Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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