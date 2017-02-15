​Болат Токежанов назначен ответсеком Минздрава

«Болат Токежанов назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан. <…> Аида Курмангалиева назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.

Болат Токежанов родился 1 января 1972 года в Восточно-Казахстанской области. В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист, а в 2010 году - Национальную школу государственной политики академии государственного управления при президенте Казахстана, получив степень магистра государственного и местного управления.

С 1994 по 1995 год работал старшим налоговым инспектором по Восточно-Казахстанской области. В 1996 году стал ведущим специалистом, затем начальником финансового управления, после чего заместителем директора Восточно-Казахстанского отделения ФОМС. В 1999 году занял должность заместителя директора, после чего возглавил Восточно-Казахстанское областное отделение центра по оплате медицинских услуг.

В 2000 году стал директором Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык». В 2001 году возглавил информационно-медицинский центр Восточно-Казахстанской области. С ноября 2003 по сентябрь 2009 года был начальником отдела, затем начальником управления стратегического развития и международных отношений, затем заместителем директора департамента экономики и финансов. С сентября 2010 года по 2013 год возглавлял департамент стратегического развития министерства здравоохранения Казахстана. В феврале 2013 года стал вице-министром здравоохранения Казахстана.

Аида Курмангалиева родилась 30 декабря 1970 года. В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности экономическое и социальное планирование. С 1993 по 2002 год занимала должность экономиста, затем начальника управления, после чего заместителя директора департамента министерства финансов Казахстана. В 2002 году возглавила департамент планирования расходов социальной сферы, затем стала директором департамента развития социальной сферы министерства экономики и бюджетного планирования. С декабря 2009 года по февраль 2013 была вице-министром здравоохранения Казахстана. После этого стала ответственным секретарем министерства труда и социальной защиты. В августе 2014 года была назначена ответсеком министерства здравоохранения и социального развития.

Министерства здравоохранения и труда и соцзащиты населения были воссозданы в январе 2017 года после реорганизации министерства здравоохранения и социального развития, в которое оба ведомства были слиты в августе 2014 года.