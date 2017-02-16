Мир за ночь. 15-16 февраля 2017 года

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США намерены ограничить свою роль в НАТО, если члены альянса не увеличат свои оборонные расходы, заявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис, передает BBC Russia.

Заявление Мэттиса является продолжением риторики президента Дональда Трампа, настаивавшего на увеличении членами НАТО военных бюджетов до 2% от своего ВНП. По данным агентства, 5 из 27 стран выполняют это требование. Мэттис напомнил, что в этом году участники альянса обязаны продемонстрировать какой-то прогресс и принять план по увеличению, пусть и постепенному, расходов на оборонные нужды.

Также генерал сообщил, что Штаты намерены говорить с Россией «с позиции силы». Как сообщили в министерстве обороны США в четверг в Баку состоится встреча главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. По данным пресс-службы Пентагона, военачальники «обсудят спектр вопросов, включая текущее состояние американо-российских военных отношений и важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов». Детали повестки дня переговоров не раскрываются.

Это первая за последние три года встреча на таком высоком уровне – США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма. Последний раз начальник Генштаба России и председатель комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля:

«Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана (Эртугрул Апакан – глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине) было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», – приводит «Коммерсант» цитату спецпредставителя ОБСЕ.

В конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. 1 февраля в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации.

В связи с блокадой железнодорожного сообщения с районами Донбасса, где недавно вновь обострился военный конфликт, Украину ждут веерные отключения электроэнергии – правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на электроэнергетическом рынке:

«Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения, для того чтобы сбалансировать производство и потребление», – приводят «Ведомости» заявление министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалик.

Пентагон рассматривает возможность отправки в Сирию наземных войск для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», пишет «Коммерсант» со ссылкой на CNN. Это может стать первым для США размещением регулярных военных подразделений в Сирии.

Один из сотрудников Минобороны США заявил, что американские военные могут пробыть в Сирии «в течение некоторого периода времени». При этом источник подчеркнул, что окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом, поручившим министру обороны до конца месяца представить план по борьбе с «Исламским государством. По данным CNN, одна из предполагаемых целей размещения контингента – «заверить Турцию, что курдские силы не представляют угрозы интересам Анкары». Источники телеканала не исключают, что часть сухопутных сил развернут в Кувейте, а уже потом перебросят в Сирию.

Однако пока, как сообщает РИА Новости, никаких решений об отправке дополнительных военнослужащих в Сирию не принято:

"Мы находимся в процессе 30-дневного изучения стратегии по уничтожению «Исламского государства», как было поручено президентом, в рамках этого мы рассматриваем ряд мер по ускорению кампании, но пока никакого решения не принято", – сообщил информагентству представитель Пентагона.