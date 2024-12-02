Новый глава Европейского совета пообещал помогать Киеву за счет замороженных активов РФ
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2025 года
фото пресс-службы президента Украины

Новый председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся уже в первой половине 2025 года, сообщает DW.

«Мы продолжим оказывать гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь», - также заявил Кошта в ходе в Киев накануне.

Он считает, что для постепенной политической и экономической интеграции Украины в ЕС необходимо введение доступного роуминга для украинских пользователей за рубежом.

Также Кошта пообещал помогать Киеву за счет замороженных активов РФ. В частности, до конца года будет выделено для поддержки украинского бюджета 4,2 млрд евро, а с 2025 года ЕС будет предоставлять Киеву каждый месяц 1,5 млрд евро. Кошта заявил, что эти деньги «также могут быть использованы для военных целей».

Вместе с тем он сообщил, что ведется работа над 15-м пакетом санкций против России, чтобы ослабить ее способность вести войну.

На пресс-конференции по итогам встречи с руководством Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна никогда не согласится на членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

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