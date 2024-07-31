Украина получила первые истребители F-16 – Bloomberg

Их количество пока небольшое, сообщают источники агентства
Украина получила первые истребители F-16 спустя год после принятия решения о предоставлении стране этих самолетов и начала подготовки украинских пилотов, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
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