Их количество пока небольшое, сообщают источники агентства
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Украина получила первые истребители F-16 – Bloomberg
Фото АР

Украина получила первые истребители F-16 спустя год после принятия решения о предоставлении стране этих самолетов и начала подготовки украинских пилотов, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, срок поставки истребителей до конца июля «был выполнен». Пока Украина получила небольшое число самолетов, сообщили источники.

«Хотя масштабы пока невелики, передача самолетов должна со временем помочь Киеву создать возможности для нанесения ущерба российскому преимуществу в воздухе. Оно позволило Кремлю значительно разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру, что привело к веерным отключениям электричества», - говорится в публикации.

Пока неясно, как быстро украинские пилоты смогут начать полеты на поставленных F-16.

Ранее Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали передать Украине около 60 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров обеспечить поставку более 100 истребителей.

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