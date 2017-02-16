​Тенге вырос до 320,33 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $24,9 млн., показав снижение на $25,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:15 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,74 за баррель, показывая 0,4% снижение с начала торгов. С начала недели рост котировок был вызван снижением добычи со стороны ОПЕК. Однако аналитики высказывают опасения, что картель не будет долго следовать ограничительным соглашениям. Как пишут Ведомости, Саудовская Аравия пожаловалась, что практически в одиночку сократила добычу на 800 тыс. баррелей в день, хотя обещала лишь на 486 тыс. баррелей, в то время как Алжир, Ирак, ОАЭ и другие страны не выполнили своих обязательств. Кроме того, Саудовская Аравия часто сокращает добычу зимой из-за техобслуживания мощностей, поэтому неясно, как долго ее добыча будет оставаться на таком низком уровне.