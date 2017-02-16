Вопрос внедрения платного въезда в столицу пока приостановлен

Акимат Астаны займется решением других транспортных проблем
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Об этом сообщил в четверг в ходе отчетной встречи с населением аким города Асет Исекешев.
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