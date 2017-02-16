Вопрос внедрения платного въезда в столицу пока приостановлен

Об этом сообщил в четверг в ходе отчетной встречи с населением аким города Асет Исекешев.

«Важный вопрос – это общественный транспорт. Мы планируем, с учетом того, что город быстро растет, создать новую модель управления городским транспортом с высокой пропускной способностью. Мы здесь смотрим комплексно – будут велодорожки», - рассказал Исекешев.

По его словам, сегодня существуют три ключевые проблемы: нехватка автобусов, люди жалуются – «надо протянуть маршруты», второе – нехватка остановочных павильонов, третье – культура вождения и работа автобусных парков.

«Мы провели общественные слушания, внимательно собрали все мнения и предложения. И с учетом мнения населения, мы пока приостанавливаем внедрение платного въезда и внедрение одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы», - сообщил аким.

В целом, по его информации, в Астане появится 386 новых автобусов, а маршруты будут пересмотрены с учетом поступивших жалоб от населения. Количество выделенных полос для общественного транспорта будет увеличено до 60 км.