Политолог Досым Сатпаев возглавил общественный совет при ЕНПФ

«Сегодня на первом заседании Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде избрали председателя Общественного совета. Открытым голосованием председателем был избран известный политолог Досым Сатпаев. Его заместителем избрана журналист Алевтина Донских», – передает корреспондент информагентства.

В состав совета вошли известные финансисты, представители общественных объединений и фондов, журналисты. Их имена в сообщении не приводятся.

Избранная в начале этого года председателем ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева сообщила об инициативе создания при фонде общественного совета после коррупционного скандала, связанного с арестом топ-менеджмента фонда. 12 января на пресс-конференции фонда объявили о создании совета. Согласно задумке, члены общественного совета будут представлять мнение гражданского общества по вопросам накопительной пенсионной системы Казахстана.

Досым Сатпаев – известный казахстанский политолог и филантроп, директор Группы оценки рисков.