Фонд проблемных кредитов будет передан из Нацбанка в правительство

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», предусматривающий передачу АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального банка правительству.

«В части совершенствования банковского законодательства в целях реализации поручения главы государства, обозначенных в послании народу Казахстана от 31 января 2017 года законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального банка правительству», - сообщил депутатам министр юстиции Марат Бекетаев.

По улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, законом предусматривается возможность субъектов малого и среднего бизнеса при электронной регистрации одновременно заключить договоры с банками и страховыми организациями, а также встать на регистрационный учет по НДС.

«Данное положение существенно упростит начальные этапы ведения бизнеса и в целом положительно отразится на предпринимательской активности», - считает министр.

Кроме того, в целях сокращения административных издержек, связанных с получением дополнительных сведений, предлагается в справке о государственной регистрации указывать сведения о руководителях, учредителях (участниках) юридического лица. А для предоставления равных прав для всех ответчиков в гражданском процессе законопроектом устанавливается конкретный срок предоставления отзыва на исковое заявление – 10 рабочих дней.

«Учитывая, что банкротные управляющие заинтересованы в затягивании процедур банкротства, законопроект устанавливает необходимость определения максимальных размеров их вознаграждений уполномоченным органом», - отметил Бекетаев.

Законопроектом также совершенствуется гражданское законодательство. В частности, документ устанавливает обязанность суда принять решение о продаже с публичных торгов имущества при невозможности его раздела по соглашению сторон и конкретизирует требования к отказу от собственности.

«Устанавливается, что отказ должен быть правомерным и добровольным волеизъявлением собственника. Также устанавливается запрет на отказ от права собственности государства и его органов. Эти меры исключат неоднозначное понимание в судебной и правоприменительной практике, а также усилят защиту права на собственность», - подчеркнул глава Минюста.