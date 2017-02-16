Казахстан надеется на конструктивный диалог в ходе переговоров по Сирии в Астане

Казахстан надеется, что стороны сирийского конфликта проведут конструктивный диалог в рамках второго раунда Астанинского процесса. Об этом заявил в ходе пленарного заседания переговоров заместитель министра иностранных дел страны Акылбек Камалдинов.

«Казахстан выражает искреннюю надежду на то, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс и будет реализован режим по прекращению огня и внесет свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением межсирийских переговоров в Женеве», - сказал Камалдинов.

Он отметил, что Казахстан, как непостоянный член Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной международной безопасности.

«В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулировании вопроса по Сирии», - заверил вице-министр.

«Надеюсь, что (сегодняшняя встреча) будет конструктивной и станет мощной структурой по обеспечению мира в Сирии, и мы достигнем договора и соглашения. Мы привержены решить проблему, решить кризис в Сирии», - заверил Камалдинов.

Он также сообщил, что для Казахстана большая честь провести второй раунд переговоров по Сирии.

Переговоры, прошедшие 23-24 января, по его словам, дали мощный импульс в решении и урегулировании сирийского кризиса в преддверии Женевского процесса. И в результате был создан трехсторонний механизм по прекращению огня. В результате первых переговоров эксперты из стран-гарантов провели в начале этого месяца техническое совещание с участием делегации ООН и Хашимистской республики Иордания. Предыдущие заседания были проведены в конструктивной атмосфере, обеспечивали устойчивость астанинской платформы.

«Созданная по инициативе Нурсултана Назарбаева для того, чтобы был процесс в регионе. Президент Назарбаев признан на международным уровне за его миротворческие инициативы, а также за его вклад в решение конфликтов и сокращении напряжения между странами по всему миру», - заключил Камалдинов.