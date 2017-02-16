В Астане не было достигнуто договоренностей – сирийская оппозиция

В четверг в ходе брифинга по итогам межсирийских переговоров в Астане представитель сирийской оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш заявил, что в столице Казахстана не было достигнуто договоренностей «относительно какого-либо документа».

«Я хотел бы указать что не было достигнута договоренность относительно какого-либо документа. Мы со своей стороны представили документ, российская сторона тоже. И мы решили продолжить обсуждение в Анкаре - переговорный процесс по этому документу, который касается механизмов по контролю за прекращением огня», - сказал Аллуш.

После этого, сообщил он данный вопрос уже будет обсуждать «международная комиссия».

«Мы говорили с ООН, и они выразили свою готовность через специализированный комитет обсудить этот вопрос», - заключил представитель сирийской оппозиции.