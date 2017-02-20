Национальная стратегия по привлечению инвестиций будет разработана к середине года

До конца июня текущего года в министерстве по инвестициям и развитию разработают национальную стратегию по привлечению инвестиций, где будут определены приоритетные отрасли и перспективные ниши для привлечения инвесторов. А до конца февраля будет создана национальная компания «Кazakh Invest», которая будет выступать «единым переговорщиком» с транснациональными компаниями, сообщил в понедельник в ходе отчетной коллегии министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«До конца июня текущего года будет разработана национальная стратегия по привлечению инвестиций, где будут определены приоритетные отрасли и перспективные ниши для привлечения инвесторов, усовершенствованы системные меры по улучшению инвестиционного климата и механизмы привлечения инвестиций. Для этой работы мы привлекли экспертов Всемирного банка», - рассказал Касымбек.

Кроме того, на базе АО «Kaznex Invest» создается специализированная национальная компания по инвестициям «Кazakh Invest», которая будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными компаниями и крупными инвесторами от имени правительства.

«Все процедуры реорганизации и создания нацкомпании планируется завершить до конца февраля», - подчеркнул министр.

Также будет усилена работа министерства по координации деятельности госорганов, акиматов, нацкомпаний в сфере привлечения инвестиций.

«Это совместная работа по конкретным проектам, которые будем предлагать инвесторам, - пояснил Касымбек. - В этой связи, до конца марта мы сформируем перечень перспективных проектов, требующих финансирования в соответствующих отраслях и регионах. До конца первого полугодия текущего года эти проекты будут оформлены в соответствии с международными стандартами», - пообещал он.

Активизируют в ведомстве и работу по привлечению крупных инвесторов и ТНК. В частности, здесь уже провели ревизию «ранее достигнутых договоренностей с инвесторами и обеспечили четкий мониторинг их реализации с конкретными сроками».

«Мы усилим работу по реализации совместных проектов. С Россией прорабатываются 18 проектов, Ираном – 16 проектов, Францией и Японией – по 8 проектов, Южной Кореей и Польшей – по 7 проектов, Китаем – 51 проект и по 6 проектов с Италией и США», - проинформировал Касымбек.