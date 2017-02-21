Казахстан надеется вскоре получить информацию о проведении в Астане следующей встречи по Сирии

Министерство иностранных дел Казахстана рассчитает получить заявку на проведение следующей встречи по урегулированию ситуации в Сирии, после переговоров в Женеве, старт которых запланирован на 23 февраля. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов.

Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля, по его итогам стало известно, что следующий раунд переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками состоится в Казахстане меньше, чем через месяц.

«Пока еще не получили от стран-гарантов никакой информации. Думаю, это будет после Женевы», - сказал он журналистам, пообещав проинформировать представителей СМИ как только такая заявка поступит.

Его заместитель Мухтар Тлеуберди также подтвердил журналистам отсутствие заявки на проведение в Астане очередной встречи по урегулированию ситуации в Сирии. «Еще не определились, поскольку даты должны обговорить участники переговоров и страны-гаранты», - сказал вице-министр журналистам.