Свой первый официальный визит в качестве президента Узбекистана Мирзиёев совершит в Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв совершит свой первый официальный визит в Казахстан в марте этого года, о чем стало известно в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном, проходящего в четверг в Ташкенте, сообщает UzNews.uz .

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время», - сказал в ходе заседания первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

Этот визит должен открыть новый этап стратегического партнерства, также отметил в приветственном слове Раматов. «Проведение нынешнего заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем как важное подготовительное мероприятие с целью выработки совместных практических мер по наполнению повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне конкретными и значимыми взаимовыгодными проектами», - сказал первый вице-премьер.