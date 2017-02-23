Комитет в защиту Мамая озвучил ряд требований

Комитет в защиту журналиста, главного редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая выдвинул ряд требований властям, которые в ближайшее время будут также представлены спецдокладчику ООН по вопросу пыток и спецдокладчику ООН по вопросу положения правозащитников.

«Мы (Комитет в защиту Жанболата Мамая – Vласть) требуем: прекращения политически мотивированного уголовного преследования Жанболата Мамая и обеспечения его права на справедливый суд на всех стадиях уголовного процесса в полном соответствии с международными обязательствами Казахстана; проведения тщательного расследования избиения Мамая и других нарушений его прав в следственном изоляторе и привлечения к ответственности всех виновных, в том числе должностного лица, отдавшего распоряжение о его переводе в камеру №197 и таким образом поставившего под угрозу его безопасность; обеспечить личную безопасность Мамая, поскольку это является прямой обязанностью властей», - говорится в пресс-релизе Комитета в защиту Мамая.

На пресс-конференции, где сторонники Мамая представили свои требования, глава казахстанского Бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис заметил, что дело Мамая находится «в общем контексте давления на СМИ, которое усилилось в последние годы».

«Сейчас все меньше независимых печатных СМИ. В большинстве случаев, как мы видим, такие преследования подаются в виде преследований по экономическим причинам. Но, думаю, мало у кого есть сомнения, что в первую очередь за этим стоят политические мотивы. Это зачистка критического информационного поля», - сказал Жовтис.

Однако у дела Мамая есть свои особенности, считает правозащитник. «Что в этой ситуации озадачивает? То, что власти в случае Жанболата применили прямое давление. Честно говоря, в течение долгих лет они старались в отношении «политических» придерживаться определенных правил. Да, перекрывали информацию, да, вели душеспасительные беседы, но чтобы стали использовать силы криминала – это что-то новое», - заметил Жовтис.

О задержании Мамая, который якобы был пособником бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна». 11 февраля его арестовали на два месяца.

21 февраля Мамая посетила в следственном изоляторе его адвокат Жанара Балгабаева, сообщив затем общественности, что 17 февраля Мамай, без объяснения причин, был переведен из камеры, где содержались впервые привлеченные к уголовной ответственности, в камеру к «отбывающим наказание по особо тяжким преступлениям». В этой камере, по словам Мамая, он был сильно избит.

В четверг офис омбудсмена распространил сообщение о том, что Мамая в СИЗО посетила группа национального превентивного механизма (НПМ), которая убедилась в том, что он подвергался психологическому и физическому давлению в изоляторе. Участники НПМ добились перевода Мамая в другую камеру и заявили о том, что передадут собранные материалы прокурорам для дальнейшего реагирования.