Национальная валюта продолжает устанавливать годовые рекорды на фоне проходящей налоговой недели
​Тенге укрепился до 311,8 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 311,81 тенге, показав снижение на 1,03 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $67,65 млн., показав снижение на $30,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,62 за баррель. Нефть продолжает колебаться после публикации данных о росте запасов в США. Как пишет Reuters, аналитики продолжают отмечать активность американских сланцевых производителей. Они не перестают наращивать добычу, что создаёт серьёзный риск для нынешней динамики цен на нефть. Рынок ожидает снижения мировых запасов, однако точные данные будут известны только весной, когда прекратится влияние сезонного фактора.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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