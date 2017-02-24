Во время разговора с КУИС МВД и прокуратурой Алматы главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай подписал документ об отсутствии претензий к администрации СИЗО. Ранее он обвинял его сотрудников в оказании физического давления, однако, по данным КУИС, отказался проходить медицинскую экспертизу, сообщает в пятницу МИА «Казинформ» .

Прокуратура Алматы совместно с КУИС МВД провела проверку обращения адвоката Жанары Балгабаевой об оказании давления и угрозе жизни следственно-арестованному Жанболату Мамаю. Во время разговора с ведомствами Мамай устно и письменно пояснил, что не имеет претензий к администрации СИЗО и другим арестованным, которые содержатся с ним в камере и которых он обвинял в психологическом и физическом давлении.

Медицинские работники СИЗО не зафиксировали каких-либо телесных повреждений его на теле. По данным КУИС, Мамай сам отказался от прохождения медицинской экспертизы. Тем не менее, он был переведен в другую камеру.

«Вместе с тем, отдельные лица продолжают распространять заведомо ложную информацию о давлении и угрозах жизни Мамаю, инспирируя различные слухи и домыслы. В связи с этим КУИС убедительно просит редакции СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода вбросы обращаться за официальными подтверждениями или комментариями», - отмечается в сообщении КУИС.

В четверг участники Национального превентивного механизма по предупреждению пыток посетили следственный изолятор Алматы, где под арестом находится главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай. В результате НПМ установил, что безопасность арестованного в следственном изоляторе не была обеспечена надлежащим образом – он подвергался психологическому и физическому давлению со стороны сокамерников, которые имеют несколько судимостей.

О задержании Мамая, который якобы был пособником экс-председателя совета директоров БТА банка Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в банке средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна».

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.