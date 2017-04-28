Планировать долгосрочные инвестиции в Казахстане практически невозможно — Кулибаев

Постоянные изменения в Налоговый и Экологический кодекс не позволяют планировать долгосрочные инвестиции в Казахстан, заявил в пятницу в ходе расширенного собрания фракции партии «Нур Отан» в мажилисе председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев. По его словам, только за последние девять лет в Налоговый кодекс внесено 2 500 поправок.

«Качество законов позволит нашему законодательству быть стабильным. Для предпринимателей это крайне важно. Сегодня мы всех призываем к инвестиционной деятельности. Инвестиционную деятельность невозможно просчитать, если ты не понимаешь как будет работать Налоговый кодекс, Экологический кодекс, как будет работать Таможенный кодекс. В КоАП за последние три года внесено 500 изменений, в Налоговый кодекс за девять лет - 2 500 изменений, в Экологический кодекс - 500 изменений. Понятно, что в таких условиях планировать долгосрочные инвестиции практически невозможно», - заявил Кулибаев.

Конечно, признал он, когда в Нацпалате говорят о стабильности контрактов с недропользователями, правительство слышит. В то же время, недропользователь вкладывает деньги в проекты, и «ему нужна какая-та стабильность по контракту».

«Любая инвестиция требует понимания как будет выглядеть экономическая среда в будущем и конечно это требует хорошего экономического видения правительства. Оно должно нам давать долгосрочное видение бюджетной, тарифной, налоговой политик. Центральный банк нам должен давать своё видение по кредитно-денежной политике», - считает он.

Усилия палаты по созданию условий для бизнеса в стране наталкиваются на дорогие кредиты, на недоступность финансирования для бизнеса, отметил Кулибаев.

«Глава государства уже озадачил Национальный банк в своём послании. Он уже сказал, что Нацбанк отвечает, в том числе, и за экономический рост в стране. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономический рост невозможен без расширенного финансирования инвестиций. Здесь это то узкое горлышко для бизнеса, которое существует», - заключил он.