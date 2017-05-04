Жители Астаны начнут переходить на новый график работы уже 1 июня

Уже с 1 июня может измениться график работы многих жителей столицы. Мера вводится для разгрузки дорог столицы в преддверии ЭКСПО-2017, сообщает агентство Sputnik Kazakhstan со ссылкой на руководителя управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырзу Игенбердинова.

"Рекомендуется изменить графики работ строительных организаций с 9 утра на 7 утра, коммунальные службы города совместно с промышленными и производственными секторами также с 9 на 7:30. ЦОНы и финансовые институты с 9 часов на 10:00, торгово-развлекательные организации с 10:00 на 10:30, а также национальные компании с 9:00 на 9:30… Мы планируем это ввести с 1 июня", - сообщил Игенбердинов на пресс-конференции в акимате в четверг.

К обязательному изменению графика работ, по его словам, также подлежат республиканские органы управления, местные исполнительные органы. Их работа будет переведена с 9:00 на 8:30, а также ссузы и вузы - с 8:00 на 10:00. При этом изменений в графике работы правоохранительных органов, скорой помощи, спасательных служб, образовательных учреждений, детских садов не будет.

Руководитель управления уточнил, что изменение графика работы сохранится и после проведения выставки ЭКСПО. "Это не будет распространяться на всю республику, только наш город. Думаю, скорее всего по этому пути пойдет Алматы. Конечно, мы все смотрим, кто, как делает. Мы берем опыт лучших. Думаю, что этот опыт внедряем в Астане, думаю, что будет и в Алматы, учитывая, что там тоже большие пробки", - сказал Игенбердинов.