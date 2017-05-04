МВФ прогнозирует 3,1% рост экономик нефтяных стран Кавказа и Центральной Азии в 2017 году

Международный валютный фонд прогнозирует 3,1% рост экономик стран экспортёров нефти и газа Кавказа и Центральной Азии. Вклад несырьевого сектора в этот рост должен составить 2,4%, рассказал во время презентации в четверг директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур.

По словам Азура, при нынешнем состоянии глобальной экономики значительное замедление экономической активности региона в 2016 году может смениться возобновлением роста в 2017-м и усилением в 2018-м. Их рост будет зависеть от цен на сырьё, спроса на экспортные товары, динамики инвестиций и денежных переводов, курса национальной валюты и глобального уровня процентных ставок, которые потенциально способны увеличить объём внешних обязательств. Дополнительно на регион будет влиять самочувствие экономики Китая, который продолжает быть его ключевым инвестором и торговым партнёром.

Рост экономики Казахстана, который в 2017 году по разным оценкам может составить 2-2,5%, будут обеспечивать увеличение добычи на месторождении Кашаган, государственные инвестиции и ожидание того, что банковский сектор возобновит кредитование экономики после реализации программы оздоровления. Однако экономическое развитие может замедлиться, если не будет подкреплено дальнейшими структурными реформами и увеличением эффективности государственных предприятий. МВФ также обратил внимание на необходимость осторожного сокращения государственных расходов и инвестиций, что может негативно сказаться и на темпах диверсификации экономики.

Относительно внешнего долга Азур отметил, что в случае повышения ставок Федеральным резервом США увеличение объёмов госдолга не будет критически важным для Казахстана, поскольку страна сформировала достаточные буферные резервы: «Казахстан принял чрезвычайно важный шаг, сформировав необходимый размер провизий для снижения этого риска».

Азур также отметил, что за предыдущие два года Национальному банку страны удалось увеличить ставки и улучшить контроль над использованием финансовых инструментов. Он указал на важность скорейшего решения проблем качества банковских активов и укрепления операционной среды, однако давать оценку предложенным мерам поддержки финансового сектора счёл преждевременным. Вместе с этим он рекомендовал Казахстану уходить от нынешней системы управления государственными активами и улучшать среду для развития частного сектора, чтобы государство не оставалось движущим фактором развития экономики.

На вопрос о рисках для роста казахстанской экономики Азур ответил, что внешняя среда в целом остаётся положительной, а прогноз МВФ по ценам на нефть на следующие два года предполагает их уровень в коридоре $50-55. «На нефтяном рынке бывают неожиданные вещи, но на данном этапе соглашение «ОПЕК+», восстановление глобальной экономики и дальнейший рост Китая даёт нам достаточную уверенность по поводу своих прогнозов. Но это не означает, что страны не должны создавать буферные резервы», - подчеркнул он.