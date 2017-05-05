Авиакомпания SCAT запустила рейс Кокшетау – Шымкент

В пятницу состоялся запуск нового рейса «Кокшетау-Шымкент» авиакомпании SCAT. Первым рейсом в аэропорт Шымкента прибыла группа во главе с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, сообщает пресс-служба акима Южно-Казахстанской области.

По данным авиакомпании SCAT, новый субсидированный рейс Кокшетау – Шымкент – Кокшетау будет выполняться два раза в неделю на канадском самолете CRJ-200, каждую пятницу и воскресенье. Стоимость билета составляет 20 тысяч тенге.

Первым рейсом в аэропорт Шымкента прибыла группа во главе с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным. Делегацию встретил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. По мнению акима ЮКО, открытие нового авианаправления будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений двух областей и интенсивному развитию сферы туризма.