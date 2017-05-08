Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон по итогам подсчета 100% бюллетеней набрал 66,06% голосов избирателей во втором туре выборов президента Франции, передает МВД Франции. За главу «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов. Официальные данные будут объявлены 11 мая, сообщает Republic.

«То, что мы сделали за месяцы работы, беспрецедентно, и не имеет аналогов», – заявил Макрон, выступая перед избирателями.

Марин Ле Пен признала поражение и заявила, что Франция разделилась на «патриотов и глобалистов» с «Национальным фронтом» в качестве главной оппозиционной силы, передает «Euronews».

На фоне результатов голосования евро достиг семимесячного максимума и составлял €1,1 к доллару.

Макрона поздравили с победой президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и действующий президент Франции Франсуа Олланд. Макрон также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и пообещал «очень скоро» приехать в Берлин, передает Reuters.