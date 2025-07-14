За день на конкурс образовательных грантов подали документы более 10 тыс. абитуриентов

Накануне стартовала кампания по приему заявлений для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов. Как сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования, по итогам первого дня приема заявлений документы подали более 10 тыс. абитуриентов.

По данным ведомства, наибольшее количество заявлений поступило на направления «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

Подача документов продлится до 20 июля. Подать документы можно через портал электронного правительства, а также через центры приема при университетах. Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

В этом году Казахстан выделяет 77 тыс. образовательных грантов, больше всего по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям – 20,9 тыс. грантов, по педагогическим специальностям – 17,9 тыс. грантов и в области информационно-коммуникационных технологий – 12,1 тыс. грантов.

Всего основное ЕНТ в этом году сдали более 210 тыс. абитуриентов. По итогам тестирования пороговый балл набрали около 161 тыс. абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. В период проведения ЕНТ было зафиксировано 711 нарушений. Наиболее частыми стали попытки пронести смартфоны, смарт-часы, микронаушники и шпаргалки.