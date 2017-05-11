К 1 июля Минздрав закончит разработку электронных паспортов здоровья

Министерство здравоохранение продолжает внедрение электронного паспорта здоровья в пилотном режим в одной из столичных поликлиник. Полностью документ будет разработан к первому июля, а до конца года в него будут внесены все данные казахстанцев, сообщил в четверг на пресс-конференции в правительстве глава ведомства Елжан Биртанов.

«Электронные паспорта здоровья - это является частью большого проекта, который был начат в 2015 году, по созданию единой платформы здравоохранения. То есть соответствующий сервер, на котором у каждого гражданина будет у каждого гражданина РК своя ячейка или, как мы называем, электронный паспорт здоровья», - сказал Биртанов.

По его словам, пилотное внедрение проекта сейчас проходит в Астане на базе девятой поликлиники.

«В целом, планируется к 1 июля завершить создание этого электронного паспорта здоровья. До 1 января 2018 года мы будем забивать туда данные. Доступ у граждан к электронному паспорту здоровья будет осуществляться при наличии ИИН», - пояснил министр.

Таким образом, отметил он, каждый гражданин на единой платформе Минздрава через ИИН получит доступ к своему электронному паспорту, который будет предоставлять информацию обо всех параметрах здоровья и оказания медицинской помощи.

«Это нужно, как и самим гражданам, для того, чтобы они могли, свободно перемещаясь по стране, получать медуслуги и информацию о своем здоровье и особенно важно это для медработников, которые могут, скажем, получая право доступа от пациента, смотреть его историю болезни, соответствующее лечение организовывать. Поэтому данный проект находится в пилотном режиме. По нашим планам, до конца этого года он будет завершен и представлен», - подчеркнул министр.