В столичном акимате обсуждают вопрос переноса старта учебного года в 2017 году на 12 дней в связи с ЭКСПО

Департамент образования и науки Астаны рассматривает возможность переноса начала учебного года с 1 сентября на 12 сентября. Для того, чтобы затем догнать учебную программу, ученикам начальных классов понадобится 5 дополнительных дней, ученикам старших классов – 8 дней, сообщила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.

«Сейчас у нас со столичным управлением образования ведутся переговоры. Хочу заметить, что каждый город имеет право территориально сам решать вопросы о переносе учебного года. Министерство образования и науки может давать приказ, когда это касается всей страны одномоментно. В связи с ЭКСПО, действительно, есть вероятность высокой транспортной нагрузки на дорожно-транспортную сеть. Департамент образования выступил с предложением провести 1 сентября Первый звонок, как обычно, но начать учебный процесс 12 сентября. Мы посмотрели по начальным классам, сколько дней надо будет дополнительно. Начальным классам с пятидневным графиков учебы нужно будет 5 дополнительных дней, для старших – дополнительно 8 дней. Сейчас решается вопрос того, как эти дни будут компенсированы, он еще на стадии переговоров. Акимат Астаны будет решать этот вопрос сам», – прокомментировала возможный перенос вице-министр образования и науки.

Кроме того, из-за пробок в Астане идет процесс разграничения начала занятий в школах, колледжах, вузах и на производстве.