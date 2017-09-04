Казахстану необходим госинститут, занимающийся переходом на ВИЭ – эксперт

Основатель и директор Института исследований устойчивости (IASS) профессор Клаус Тепфер считает, что для эффективной работы по переходу на альтернативные источники энергии необходим специальный орган, занимающийся только этими вопросами.

«Одной из частей госуправления не только в Казахстане, но и в других странах должен стать государственный институт, который занимался бы процессом перехода на чистую энергию. Также мы должны сделать так, чтобы в будущем к нам присоединилось еще большее количество единомышленников», - сказал Тепфер, выступая на форуме «Энергия будущего», проходящем в рамках EXPO-2017 в Астане.

По его мнению, работа над переходом на возобновляемые источники энергии в долгосрочной перспективе должна быть системной. «Мы должны изучить те последствия, которые возникают в результате промышленного и постпромышленного развития. Нам необходимо работать над созданием систем, которые бы занимались проблемами выбросов на планете. По прогнозным оценкам, в скором времени на планете будет проживать 9 млрд. человек. Например, когда я родился, население составляло 2,6 млрд, сейчас - 7,3 млрд. Поэтому нам нужны новые технологии по переходу на чистую энергию и мы должны стремиться не только к экономической выгоде, а работать над вопросами сохранения планеты», - констатировал профессор.

Также спикер рассказал о том, что разработанный манифест принципов и ценностей является важным и хорошо сбалансированным документом по теме форума: «Данный манифест - это не статичный документ, а рекомендация к действию, важный для понимания того, к чему мы стремимся в плане перехода на ВИЭ».

12-я и финальная серия форума «Энергия будущего» на тему «Перспективы будущего» проходит в эти дни в Астане. В ней принимают участие Нобелевские лауреаты, ученые и эксперты из разных стран. В течение двухдневной конференции кроме пленарных сессий состоятся пять рабочих заседаний по подготовке Манифеста принципов и ценностей, который является итоговым документом Форума «Энергия будущего».