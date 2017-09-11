​За время проведения ЭКСПО-2017 оштрафовано почти 13 тысяч человек

За время проведения ЭКСПО-2017 ДВД на транспорте города Астаны оштрафовало 12 781 человек. Наибольшее число правонарушений связано с распитием алкогольных напитков, стихийной торговлей и курением в неустановленных местах, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным управления административной полиции Астаны с 10 июля по 10 сентября этого года личный состав ДВД на транспорте был переведен на усиленный вариант несения службы и состоял из более чем 270 сотрудников. Они дежурили на территории железнодорожных вокзалов Астана-1 и Астана «Нурлы Жол», а также в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев.»

Также батальон по сопровождению пассажирских поездов ежедневно охватывал 70-80 международных и республиканских поездов. Всего за этот период в Астану железнодорожным транспортом прибыло 12,17 млн. человек, авиатранспортом – 744,44 тыс. человек.

За время выставки на этих объектах было привлечено к административной ответственности 12 781 правонарушителей. В частности, за мелкое хулиганство - 350, за загрязнение мест общего пользования - 104, за распитие алкогольных напитков - 1276, за нарушение запрета курения в неустановленных местах - 810, за торговлю в неустановленных местах - 1242.