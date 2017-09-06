Казахстан должен поставить цель по сокращению выбросов на 25% к 2030 году. Такую рекомендацию озвучили члены управляющего комитета форума «Энергия будущего» в проекте манифеста ценностей и принципов «Астана Экспо-2017».

В частности, в проекте говорится о том, что это стало бы значимым примером для других стран в связи с тем, что на данный момент Казахстан является производителем и экспортером углеводородов.

«Казахстан должен принять сокращение выбросов на 25% в качестве своей безусловной цели к 2030 году. Это потребует скорейшего проведения преобразований и повышения энергоэффективности в промышленном секторе, который потребляет 63% энергии, а также значительного расширения использования солнечной и ветровой энергии в стране. Промышленные преобразования приведут к диверсификации производства продуктов и услуг с добавленной стоимостью, увеличению занятости населения и повышению благосостояния людей», - отмечают эксперты.

«На правах страны-хозяйки ЭКСПО на тему «Энергия будущего» мы ожидаем, что действенные шаги будут приниматься именно лидерами данной страны, которая провела это мероприятие, - отметил директор Института исследований устойчивости профессор Клаус Тепфер, выступая накануне на конференции «Перспективы будущего» в Астане.

В то же время вице-президент по инновациям и науке Назарбаев Университета Канат Байгарин отметил, что после окончания выставки работа будет продолжена. «Как сказал глава государства, пост-Экспо будет еще более сложным периодом, чем сама выставка. Мы должны правильно использовать тот потенциал, который мы накопили за последние три месяца», - резюмировал спикер.

В Астане вчера прошла 12-я заключительная конференция форума «Энергия будущего». Итогом работы 12 сессий стал Манифест ценностей и принципов «Астана Экспо-2017».