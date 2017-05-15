Университет Narxoz презентовал исследовательский журнал в области бизнеса, общества, культуры и образования

В понедельник в Алматы университет Narxoz University презентовал исследовательский журнал Narxoz Business Review. Журнал будет освещать темы в области бизнеса, общества, культуры и образования, над его созданием работают студенты университета.

Создатели позиционируют издание, как первый исследовательский журнал не только для внутреннего пользования учебного заведения.

«Журнал является диалоговой площадкой, он станет мостом между поколениями, между сферой образования и бизнес-сектора», - говорится в пресс-релизе.

Выступая на пресс-конференции, ректор университета Кшиштоф Рыбиньски отметил: «Мы - вуз, который полностью отказался от дипломных работ, у нас нет - мы все знаем, что плагиат - это распространенное явление. Вместо дипломных работ - у нас дипломные бизнес-проекты. Собираем команду студентов: бизнес - это командное дело, 2-3 студента решают командно проблемы наших бизнес-партнеров (...) Выпуск журнала - тоже пример, как мы подвигаем студентов работать с обществом, с бизнес-партнерами, в разработке этого проекта участвовали студенты первого курса, это показывает, сколько у нас в Казахстане - талантливой молодежи».

Главный редактор журнала Айнур Калыдгулова, имеет журналисткий бэк-граунд, рассказывает, что журнал будет издаваться тиражом 5 тысяч экземпляров, каждые 2 месяца: «Каждый месяц - смысла нет, мы хотим делать качественный контент и студентам необходимо время, чтобы работать над исследованиями. Наша аудитория, помимо студентов - менеджеры, топ-менеджеры, люди, которые работают, развиваются, которым интересны эти темы - бизнес, общество, культура. Пока распространяться пока журнал будет внутри холдинга «Верный Капитал». Далее мы надеемся, что будет возможность распространять его и вне группы компаний. Мы планируем, что он останется бесплатным», - рассказала она.

Первый номер журнала посвящен теме социальных инвестиций.