Председатель профсоюза OCC Амин Елеусинов приговорен к 2 годам лишения свободы

Районный суд №2 Алматинского района города Астаны приговорил председателя общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» Амина Елеусинова к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества и права заниматься профсоюзной и общественной работой сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба городского суда Астаны.

Амин Елеусинов признан виновным в растрате и присвоении, вверенных ему профсоюзных взносов 1611 работников компании «Oil Construction Company» на сумме 821, миллионов тенге, а также в применении насилия в отношении представителя власти – по данным следствия, он оказал сопротивление при задержании 20 января 2017 года:

«Суд приговорил Елеусинова А. к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, с лишением права заниматься общественной и профсоюзной деятельностью сроком на 5 лет», – говорится в сообщении.

12 мая 2017 года Амин Елеусинов заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В суде он признал свою вину.