Соглашение позволит гражданамам пребывать на территории другой страны без регистрации до 30 дней
Мажилис одобрил изменения в соглашение с Кыргызстаном о пребывании граждан
Фото с сайта open.kg

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания в среду одобрили проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о порядке пребывании граждан на территории двух стран.

В заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности отмечается, что протоколом внесено изменение в первую статью соглашения, согласно которой, граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах страны пребывания в течение 30 календарных дней.

«Указанный срок исчисляется с даты въезда гражданина государства одной стороны на территорию государства другой стороны, подтвержденный миграционной картой и (или) отметкой органов пограничного контроля, представленной при въезде на территорию государства стороны пребывания», - уточнили в комитете.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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