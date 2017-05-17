Мажилис одобрил изменения в соглашение с Кыргызстаном о пребывании граждан

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания в среду одобрили проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о порядке пребывании граждан на территории двух стран.

В заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности отмечается, что протоколом внесено изменение в первую статью соглашения, согласно которой, граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах страны пребывания в течение 30 календарных дней.

«Указанный срок исчисляется с даты въезда гражданина государства одной стороны на территорию государства другой стороны, подтвержденный миграционной картой и (или) отметкой органов пограничного контроля, представленной при въезде на территорию государства стороны пребывания», - уточнили в комитете.