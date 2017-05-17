Мажилисмены требуют пересмотра инвестиционной политики ЕНПФ

«В партию «Ак жол» обратился независимый эксперт Рахим Ошакбаев, выявивший факты необоснованного приобретения осенью 2014 года на средства ЕНПФ облигаций Международного банка Азербайджана на сумму 78 миллиардов тенге. Считаем нужным напомнить, что ранее наша фракция обращалась относительно средств ЕНПФ в сумме около 3 миллиардов тенге, оказавшихся под угрозой в ходе лишения лицензии Казинвестбанка, примерно тогда же был выявлен факт приобретения руководством ЕНПФ ценных бумаг с самомнительным эмитентом на KASE на сумму 5 миллиардов тенге. Все эти примеры говорят о вопиющей халатности и безответственности в обращении с пенсионными накоплениями граждан», - сказал Перуашев, озвучивая свой депутатский запрос к руководству Нацбанка.

Он отметил, что ранее Нацбанк в ответ на запрос фракции «Ак жол» об инвестировании средств ЕНПФ в казахстанскую экономику, заявлял, что главной задачей является не инвестирование, а обеспечение сохранности накоплений. «Теперь же выясняется, что, вопреки собственным заявлениям, ЕНПФ активно вкладывает пенсионные средства в финансовые институты, чье положение заведомо не внушало доверие», - сказал депутат.

По его словам, «сегодня ЕНПФ продолжает держать сотни миллиардов тенге в ценных бумагах и на депозитах других банков, которые имеют крайне низкие рейтинги с негативным прогнозом».

«Вопрос уже не в указанном азербайджанском банке, даже если он, как сообщают СМИ, намерен вернуть вложения ЕНПФ. Показательна сама тенденция «разбазаривания» и заведомого выбрасывания в трубу пенсионных накоплений наших граждан», - сказал Перуашев.

Он отметил, что фракция «Ак жол» «предлагает привлечь к ответственности должностные лица ЕНПФ, принимавшие решения об инвестировании средств в указанный банк, пересмотреть критерии допустимых рисков инвестиционной политики ЕНПФ, прямо запретив привлечение ценных бумаг и размещение на депозитах, тех финансовых институтов, которые имеют низкие рейтинги и негативные прогнозы международных рейтинговых агентств».

«Провести ревизию всего нынешнего инвестиционного портфеля ЕНПФ, его чистку от ценных бумаг и депозитов в финансовых институтах с низким рейтингом и негативными прогнозами», - заключил Перуашев.

Мажилисмен Айкын Конуров в своем запросе, адресованном Нацбанку и премьер-министру, отметил, что «один из флагманских банков Казахстана участвовал в размещении облигаций этого банка (Азербайджана – V.), но, оценив риски, закрыл позицию в конце 2014 года». «В тоже время во второй половине 2014 года ЕНПФ приобрел свыше 50% от всей эмиссии ценных бумаг Международного банка Азербайджана, что является высокорисковой сделкой», - сказал депутат.

«Коммунисты считают, что такое легкомысленное отношение к народным накоплениям на старость недопустимо, требуем провести тщательное расследование, найти и наказать виновных, создать действенный превентивный механизм противодействия халатному отношению к обязанностям и лоббированию интересов частных компаний и банков в системе ЕНПФ», - заключил Конуров.