ТЭЦ в Усть-Каменогорске после пожара работает в штатном режиме

Пожар на ТЭЦ в Усть-Каменогорске не повлиял на работу станции, отключения горячего водоснабжения не будет. Жертв и пострадавших в аварии нет, сообщает пресс-служба областного управления внутренней политик со ссылкой на заместителя акима города Ержана Конырбаева.

«Опасности для жителей и работников предприятия, отрицательных факторов влияния на окружающую среду нет. К 12.00 пожар локализован, но по специальным техническим требованиям противопожарные работы продолжаются», - пояснил Конырбаев.

Управление сообщает, что на данный момент движение транспорта восстановлено. На месте ЧС создана комиссия по выявлению причин. Ситуация находится под контролем областного акимата.

Напомним, в среду около 11 часов вспыхнул пожар в районе промышленной площадки Усть-Каменогорска - загорелась крыша градирного помещения (установка для охлаждения воды) ТЭЦ, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Черный дым, который напугал горожан, образовался в результате горения пластиковых деталей.