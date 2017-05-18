Казахстан активно готовится к переговорам по Сирии, запланированным на середину июля
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан активно готовится к пятой встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса, которая должна состояться в середине июля, сообщил глава МИД республики Кайрат Абдрхаманов.

«Мы продолжаем активно работать со странами-гарантами Астанинского процесса. Как было утверждено на предыдущем заседании в рамках Астанинского процесса и закреплено соответствующим меморандумом, подписанном странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном - следующий раунд переговоров запланирован на середину июля», - сказал Абдрахманов журналистам на пресс-конференции.

Он напомнил, что перед этим должна состояться встреча на уровне экспертов в Анкаре.

"Этот график выдерживается и мы активно готовимся к следующему раунду для того, чтобы внести конкретный вклад в реализацию меморандума, в котором речь идет о создании четырех зон деэскалации в Сирии, а также по дальнейшему укреплению и расширению режима перемирия и прекращения боевых действий на территории Сирии", - сказал Абдрахманов.

Министр также отметил, что предстоящая международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 не станет причиной переноса места или изменения даты запланированных переговоров. "Вопрос о переносе ни по срокам, ни по месту проведения не стоит. У Казахстана достаточно сегодня потенциала, чтобы и в рамках ЭКСПО принять на своей площадке очередную встречу", - заключил Абдрахманов.

Четыре международные встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса состоялись в столице Казахстана - 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая.

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