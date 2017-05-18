Совет директоров КТЖ рассмотрел итоги деятельности за первый квартал 2017 года

«На заседании заслушаны отчеты за первый квартал 2017 года об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2021 годы, реализации крупных инвестиционных проектов Компании, информация о текущем статусе реализации Программы трансформации бизнеса. За счет увеличения объемов по экспорту, импорту, по нутриреспубликанским сообщениям в первом квартале текущего года грузооборот составил порядка 50 млрд.ткм, что превышает показатель налогичного периода прошлого года на 14,5%. За счет роста объемов перевозок на 10 %, рост транзита составил 11 % в сравнении с минувшим годом. Консолидированный чистый доход Компании за первый квартал составил 26 млрд. тенге. Показатель EBITDA составил 38,8 млрд.тенге, что выше плана на 1,4%, а по отношению к аналогичному периоду 2016 года данный показатель увеличен на 8,1 млрд.тенге», - утверждают в КТЖ.

Кроме того, в холдинге сообщили, что «в рамках Дорожной карты по реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год завершены работы по 5 контрольным точкам по внедрению новой модели управления техническим обслуживанием, ремонтом подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры».

При этом два года назад, в мае 2015-го, КТЖ была предоставлена помощь для выплаты ее внешнего долга, который составлял $350 млн. Из этой суммы - 50 млрд тенге предоставили в виде займа из Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Чистый убыток КТЖ в 2015 году составил 460 млрд. тенге.