Консолидированный чистый доход Компании составил 26 млрд. тенге
Совет директоров КТЖ рассмотрел итоги деятельности за первый квартал 2017 года
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Совет директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) под председательством первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина рассмотрел итоги деятельности за первый квартал 2017 года. Консолидированный чистый доход Компании составил 26 млрд. тенге, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

«На заседании заслушаны отчеты за первый квартал 2017 года об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2021 годы, реализации крупных инвестиционных проектов Компании, информация о текущем статусе реализации Программы трансформации бизнеса. За счет увеличения объемов по экспорту, импорту, по нутриреспубликанским сообщениям в первом квартале текущего года грузооборот составил порядка 50 млрд.ткм, что превышает показатель налогичного периода прошлого года на 14,5%. За счет роста объемов перевозок на 10 %, рост транзита составил 11 % в сравнении с минувшим годом. Консолидированный чистый доход Компании за первый квартал составил 26 млрд. тенге. Показатель EBITDA составил 38,8 млрд.тенге, что выше плана на 1,4%, а по отношению к аналогичному периоду 2016 года данный показатель увеличен на 8,1 млрд.тенге», - утверждают в КТЖ.

Кроме того, в холдинге сообщили, что «в рамках Дорожной карты по реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год завершены работы по 5 контрольным точкам по внедрению новой модели управления техническим обслуживанием, ремонтом подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры».

При этом два года назад, в мае 2015-го, КТЖ была предоставлена помощь для выплаты ее внешнего долга, который составлял $350 млн. Из этой суммы - 50 млрд тенге предоставили в виде займа из Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Чистый убыток КТЖ в 2015 году составил 460 млрд. тенге.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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