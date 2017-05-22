Мир за ночь. 21-22 мая 2017 года

Президент США Дональд Трамп, выступая на арабо-американском исламском саммите в Саудовской Аравии, призвал лидеров 55 мусульманских государств искоренить терроризм, пишет издание Republic. По словам Трампа, всем странам Ближнего Востока следует убедиться, что террористы изгнаны с их территорий и добиться прекращения поддержки экстремистских организаций, в том числе «Исламского государства». Он добавил, что религиозным лидерам следует внушить людям, что если те выбирают путь терроризма, их жизни будут бессмысленными и короткими, а души – прокляты.

Трамп призвал мусульманский мир объединиться с США в борьбе с терроризмом, а также отметил деструктивную роль Ирана, который поддерживает группировки, «сеющие разрушение и хаос» в регионе. Как указал Трамп, благодаря поддержке Ирана сирийский режим совершает «невыразимые преступления». Об ответственности Ирана за распространение терроризма во всем мире заявил и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, открывая саммит.

Как отмечает Associated Press, в своей речи президент США отказался от выражения «радикальный исламский терроризм», которое часто использовал, выступая перед американцами и за отсутствие которого в речах часто критиковал предшественника – Барака Обаму. Вместо этого Трамп говорил об «исламском экстремизме» и «исламском терроре».

С двухдневного визита в Саудовскую Аравию Трамп начал свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Она продлится до 27 мая, Трамп посетит еще Израиль, Ватикан, Италию и Бельгию. Ранее 21 мая США и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились о сотрудничестве по противодействию финансированию террористических организаций. Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели короткие переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Сирийские власти объявили, что правительственные силы теперь полностью контролируют город Хомс в центральной части страны - впервые с начала конфликта в Сирии весной 2011 года, сообщает BBC. Губернатор провинции Талял Барази сказал, что в городе не осталось ни оружия, ни боевиков после того, как при участии российских военных была заключена и реализована договоренность об эвакуации повстанцев. Им дали свободно покинуть город.

По словам Барази, последний автобус с повстанцами и членами их семей покинул Хомс и направился в район аль-Ваер - последний, который контролирует оппозиция в окрестностях города. Как ожидается, большинство повстанцев направятся в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках оппозиции. Основные силы повстанцев покинули Хомс еще в 2014 году после того, как в течение нескольких лет город находился в осаде.

Совет Безопасности ООН проведет 23 мая экстренное совещание во вторник в связи с очередным (сегодняшним) пуском северокорейской ракеты, пишет Коммерсант. Встреча состоится по запросу США, Японии и Южной Кореи, рассказали в уругвайской миссии при ООН. Запуск ракеты был произведен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Снаряд упал в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным южнокорейских военных, ракета преодолела расстояние около 500 км.

До этого Северная Корея провела под руководством Ким Чен Ына первое после смены власти в Южной Корее ракетное испытание, оказавшееся, в отличие от четырех предыдущих, успешным. После США призвали Россию, Китай и другие страны региона посредством новых санкций оказать давление на Северную Корею, продолжающую развивать ракетную и ядерную программы.

В понедельник Северная Корея подтвердила информацию об очередном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия. В сообщении государственного информационного агентства ЦТАК, которое приводит BBC, он объявлен успешным. Согласно ЦТАК, за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он распорядился начать серийное производство этой ракеты.

Министры торговли 11 стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на встрече в Ханое пообещали возродить соглашение и продолжить его работу без США, после того как Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП, сообщает BBC. Кроме того, министры отметили, что готовы принять Штаты обратно в число участников, если настрой в Вашингтоне изменится. Тем не менее, присутствовавший на встрече представитель США Роберт Лайтайзер заявил, что его страна не намерена менять решение.

Трамп, критикуя ТТП в ходе предвыборной кампании, в качестве одного из недостатков договора указывал, что в нем якобы предусмотрена "задняя дверь", - пункт, который может позволить Китаю присоединиться к пакту. Кроме того, он опасался, что соглашение приведет к сокращению числа американских рабочих мест. Однако после подписания указа о выходе США из ТТП о присоединении к пакту Китая говорят вполне открыто.

На встрече в Ханое министры торговли Австралии, Японии и Новой Зеландии выразили оптимизм относительно будущего соглашения. Помимо этих государств, а также принимавшего встречу Вьетнама, пакт подписали Канада, Сингапур, Мексика, Перу, Малайзия, Бруней и Чили. ТТП предполагает создание зоны свободной торговли между этими странами, сокращение торговых тарифов в регионе, и в перспективе - создание в Тихоокеанском регионе единого рынка наподобие европейского.

В Будапеште тысячи человек приняли участие в демонстрации протеста против политики правящей националистической партии "Фидес". Это уже не первая демонстрация против планов правительства закрыть Центрально-европейский университет, а также затруднить работу общественных организаций, помогающих беженцам, сообщает BBC.

Около четырех тысяч человек с флагами Венгрии и Евросоюза перешли через Дунай по мосту Свободы. К ним стали присоединяться другие участники, и к моменту, когда протестующие дошли до здания парламента, толпа разрослась примерно до 10 тысяч человек.

Регулярные демонстрации против политики правящей партии длятся уже шесть недель, при этом Европейская комиссия и Европейский парламент, похоже, теряют терпение в отношении правительства Виктора Орбана. Конституционный суд Венгрии вскоре должен рассмотреть законопроект, согласно которому Центрально-европейский университет фактически должен будет прекратить свою работу в Венгрии.