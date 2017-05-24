В Минобразования призывают не принуждать учителей покупать билеты на ЭКСПО-2017

Руководство Министерства образования и науки и нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» призвали не принуждать к покупке билетов на выставку, а активно популяризировать важность предстоящего события, передает «Казинформ».

«Выставка ЭКСПО-2017 призвана стать гордостью каждого казахстанца и то, что сейчас многие стараются приобрести на нее билеты - признак патриотизма, стремления стать частицей этого большого грандиозного события, честь проведения которого выпала именно нашей стране. Руководство МОН и «Астана ЭКСПО-2017» обращается с просьбой к местным исполнительным органам, госорганам и организациям любой формы собственности не принуждать учителей к покупке билетов на ЭКСПО. Со своей стороны министерство подобных распоряжений не отпускало и выступает категорически против такого подхода», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве отмечают, что в преддверии приближающейся выставки важно проводить масштабную разъяснительную работу «с целью массового осознания значимости и эпохальности этого мирового значения события».

«По сути всем нам, казахстанцам, выпадает шанс посетить уникальные павильоны выставки, увидеть своими глазами и приобщиться к современным достижениям культуры, экономики, науки, новейших технологий не только родной страны, но и всех других государств-участниц, которые уже заявили о своем участии и ведут активную подготовку к тому, чтобы представить себя казахстанцам и гостям всемирной выставки ЭКСПО-2017», - отметили в Минобразования.

Как ранее сообщал директор департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов, местные акиматы принуждают людей покупать билеты на Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

«Люди жалуются, действительно, потому что их принуждают. Есть такие факты. С момента начала билетной кампании мы получили уже где-то сотни три таких обращений из разных регионов. Значительная часть этих обращений предупреждается. Инициатива такого административного маркетинга идет из местных акиматов. Мы разбираемся, подключаем все доступные нам рычаги, где можем, пресекаем, где не можем, то передаем информацию дальше», - говорил он.