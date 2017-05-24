Патриарх Кирилл удостоен ордена «Достык»

Сегодня в Храме Христа Спасителя (Москва) чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вручил орден «Достык» 1-й степени патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Указ о награждении патриарха «за плодотворную работу по развитию казахстанско-российских отношений и заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России» подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«В этом глубокое признание Вашей неустанной подвижнической деятельности во благо мира и согласия и укрепления дружеских отношений между народами наших стран», – сказал Тасмагамбетов.

Он также отметил, что «в Казахстане наряду с исламом, православие, как одна из ведущих конфессий занимает особое место в общественной жизни» «Русская православная церковь в нашем государстве ведет очень важную созидательную деятельность», – отметил посол.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил президента Казахстана за высокую награду и пожелал всем казахстанцам мира и процветания.

Орден «Достық» (Дружбы) 1 степени – одна из высших наград в Казахстане, которой удостаиваются за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.