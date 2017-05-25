Страны ОПЕК продлят ограничения на добычу нефти до марта 2018 года

Страны ОПЕК пришли к решению продлить соглашение об ограничении добычи нефти на 9 месяцев – до конца марта 2018 года. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии сообщал, что срок продления не превысит 9 месяцев, пишет российское деловое издание Ведомости .

После заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, цены на нефть Brent сегодня снизились с $54,4 до $53,4 за баррель, после новости о том, что соглашение достигнуто, котировки Brent еще немного снизились – до уровня $53,2 за баррель.

По данным авторитетных аналитиков, простое продление соглашения в ближайшее время удержит Brent в коридоре от $50 до $60 за баррель:

«Цена Brent из-за так называемой договоренности ОПЕК+ (в ней участвуют и ряд не входящих в картель стран, в том числе Россия) подскочила в ноябре – декабре с $45 до $57 за баррель. С тех пор котировки колеблются в этом коридоре. Если соглашение будет продлено на девять месяцев, цена может подняться до $55–60, составив на конец года $60 или более за баррель, согласны аналитики Citigroup», – пишет издание.