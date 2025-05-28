Защите отказали в отводе судьи по делу об убийстве Шерзата Полата

«Ходатайство адвоката Абенова об отводе председательствующего по делу судьи Жанузакова оставить без удовлетворения как необоснованное», – зачитал решение судья Аскарбек Беймбетов.

Адвокат Жуман Абенов ходатайствовал о вызове двух экспертов и следователя по делу. Судья Ержан Жанузаков отказал ему, это и стало поводом для отвода.

По словам защитника, в материалах экспертизы имеются пробелы. К примеру, он считает, что в представленных видеоматериалах во время драки возле магазина «Камажай» не видно его подзащитного, хотя прокуратура заявляет, что Шынасыл там был.

«Многие свидетели были допрошены. По их словам, Шынасыла там не было, даже если был, он позже приехал. Но на камере его нет. Прокуроры заявляют, что видели его якобы одежду. По этим моментам не задано вопросов экспертам», – считает он.

В среду в суде допросили Омирбека Жолымбетова, судебно-медицинского эксперта лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области.

По его словам, он осмотрел дяду Шерзата Полата Нурганата Гаипбаева через неделю после происшествия.

«Телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, колото-резаных ран в области правой ягодицы по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок не более трёх недель квалифицировались как причинившие лёгкий вред здоровью», – сообщил он.

А другие телесные повреждения, в том числе в области ягодиц, верхних и нижних конечностей, расценивались как повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Сторона обвинения завершила этап исследования материалов дела.