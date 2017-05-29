​Кашаганский консорциум NCOC продолжает восстанавливать системы, повреждённые кибератакой

Консорциум North Caspian Operating Company всё ещё восстанавливает информационные системы, которые 12 мая были поражены вирусом. В компании заверяют, что добыча на Кашагане продолжается в безопасном режиме, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» .

«Системы обеспечения безопасности производства и технологического процесса на месторождении Кашаган не были затронуты. Работы по добыче продолжаются в безопасном режиме. Корпоративная система ИТ NCOC была поражена вирусом с умеренными последствиями для деятельности компании. Офисы NCOC работают в штатном режиме. Работы по восстановлению идут полным ходом. Большая часть наших систем уже проверена и, при необходимости, проведены восстановительные работы. Продолжается оценка объема утраченных данных. По предварительным данным, объем таких данных не является существенным или критичным», - ответили Казинформу в пресс-службе NCOC.

12 мая антивирусная система компании NCOC, разрабатывающей морское месторождение Кашаган в Атырауской области, подверглась кибератаке. Она затронула 10-20% серверов и компьютеров консорциума, но не повлияла на производство или системы управления технологическим процессом на объектах Кашагана.