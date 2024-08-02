Единый реестр скомпрометированных данных появится в Казахстане

Единый реестр скомпрометированных данных планирует создать министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по информбезопасности Руслан Абдикаликов, это позволит сообщать казахстанцам, что их данные имеются в открытом доступе, чтобы люди могли защитить себя, например, от мошенников.

«Создание единого реестра скомпрометированных персональных данных - мы хотим, чтобы такая возможность появилась в нашей стране, чтобы у нас был функционал, который позволяет накапливать все те утечки, которые происходят во всем мире. И мы хотели бы из всех этих утечек собирать данные именно казахстанцев и хранить эту базу», - сказал Абдикаликов.

По его мнению, такой реестр нужен для того, чтобы уведомлять казахстанцев о «сливе данных», давать им рекомендации как не попасть в руки мошенников, а также предупреждать об угрозах.

«Мы хотим получить компетенцию, которая бы позволила в случае выявления утечки персональных данных, автоматически включать функцию «стоп кредит» на портале электронного правительства. Сейчас это [происходит] в добровольном порядке», - пояснил председатель комитета.

Он считает, что если гражданину понадобится взять кредит, то он сможет в случае необходимости зайти на портал электронного правительства и отключить запрет.