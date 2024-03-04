МВД предлагает установить ответственность за передачу данных банковских карт и абонентских номеров посторонним лицам

В министерстве внутренних дел предлагают законодательно обязать владельцев сайтов устанавливать антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления, а также размещать текстовые сообщения об опасности перехода по подозрительным ссылкам. Кроме того, для борьбы с кибермошенничеством в ведомстве настаивают на установлении ответственности за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев, ранее такая поправка планировалось, но ее не поддержали в правительстве.

«В качестве превентивных мер предлагается исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора либо информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа, а также обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления. К примеру, подача одним и тем же пользователем объявлений о продаже одной и той же автомашины либо сдачи в аренду квартиры в разных городах. Кроме того, (необходимо – В.) обеспечить на сайтах объявлений размещение текстовых предупреждений в части запрета перехода по ссылкам, направляемым потенциальными покупателями», - предложил Рысбаев в ходе заседания комитета мажилиса в понедельник.

Он уточнил, что эти меры не требуют законодательного регулирования и могут быть решены силами владельцев сайтов. Однако это необходимо, так как наибольшее количество интернет-мошенничеств совершается в сфере онлайн-торговли через размещение заведомо ложных объявлений. Только в этом году совершено таких преступлений 1 334.

Вместе с тем, добавил он, мошенники через каналы в Telegram арендуют личные кабинеты в маркетплейсах банковских мобильных приложений у индивидуальных предпринимателей. В результате только с начала года таким способом совершено почти 300 преступлений. Как пояснил замминистра внутренних дел, «на допросах предприниматели даже не могут пояснить, кому передали управление свои кабинетом, так как все общение проходило через интернет, а оплата за аренду проводилась со счетов посторонних лиц».

«Для минимизации рисков использования их банковских счетов предлагается рассмотреть вопрос применения биометрической идентификации зарегистрированных в маркетплейсах предпринимателей при совершении онлайн-операций. То есть оплату за товар сможет получать только сам предприниматель. Здесь же необходимо рассмотреть вопрос введения ответственности предпринимателей за передачу третьим лицам своих личных кабинетов в банковских приложениях», - предложил Рысбаев.

Также в МВД предлагают привлекать к ответственности лиц, оказывающих содействие в выводе похищенных денег, или так называемых «дропов». По словам замминистра, в ряде регионах налажена практика судебного взыскания денег с дропов, однако эта мера «не везде поддерживается судьями». В этой связи в МВД предлагают установить ответственность за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров. Рысбаев напомнил, что ранее эта мера прорабатывалась в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков», но не была поддержана правительством.