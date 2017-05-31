Казгидромет опровергает приближение к Казахстану урагана из Москвы

В РГП «Казгидромет» опровергли информацию, озвученную вице-министром внутренних дел Юрием Ильиным о приближении фронтов, ставших причиной урагана в Москве, к территории Казахстана. Как заявила в среду в ходе брифинга глава предприятия Марина Шмидт, в страну пришел совершенно другой циклон.

«В последние дни в социальных сетях распространяется информация о надвигающемся на Казахстан урагане, который наблюдался в Москве и в Московской области. Вчера в ходе пресс-конференции в правительстве господином Ильиным (вице-министр внутренних дел Юрий Ильин — V) было озвучено предположение, что фронт, ставший причиной ураганного ветра в Москве и в Московской области, смещается на территорию Казахстана. В свою очередь «Казгидромет» опровергает информацию господина Ильина о приближении этого фронта, ставшего причиной урагана в Москве и в Московской области, на территорию Казахстана», - заявила Шмидт.

Она напомнила, что 29 мая Казгидромет распространял штормовое предупреждение на 30 мая «об усилении ветра в северных регионах и в городе Астана с выходом южно-каспийского циклона».

«То есть циклона, который вовсе не оказывал влияния на московский регион, - подчеркнула Шмидт. - То, что ветер отмечался в Москве и в Московской области – это было связно с выходом скандинавского циклона, который потом сместился в северо-восточном направлении на Западную Сибирь. И хотелось бы еще особо подчеркнуть, что службой ЧС, комитет по чрезвычайным ситуациям, ДЧС всю информацию о штормовых предупреждениях на постоянной основе получает от РГП «Казгидромет» и его филиалов для безопасности населения и принятия каких-то мер государственными и местными органами власти.

Все предупреждения, рассылаемые службами ЧС, основываются на предупреждениях «Казгидромета», это еще раз хочется подчеркнуть, и его филиалов. Также доводим до сведения, что РГП «Казгидромет» выпускает штормовые предупреждения о резких изменениях температуры, об осадках, об усилениях ветра».

В этой связи она попросила население и заинтересованных лиц «не игнорировать эти штормовые предупреждения и принимать во внимание для своей же личной безопасности».

В результате урагана в Москве и Московской области 29 мая 16 человек погибли и более сотни были ранены.