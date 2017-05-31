Но никабы и некоторые другие виды одеяний могут быть запрещены
Хиджабы не попадут под запрет в Казахстане, уверяют в Минрелигий
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Вопрос о запрете на черное одеяние не предполагает запрет на платки и хиджабы, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын. По его словам, в ведомстве сейчас изучают вопрос запрета на такие элементы, которые не позволяют распознать лицо.

«Вопрос о запрете на чёрное одеяние не предполагает запрет на платки и хиджабы. Речь идёт о запрете одеяний, которые закрывают лицо и препятствуют распознаванию: это никабы, чадра, паранджа, балаклава», - объяснил Арын.

В то же время, заверил он, такие ограничения не будут касаться священнослужителей любой конфессии, иностранных граждан, а также тех, кто по служебной необходимости должен носить маски и другие аксессуары.

«Нельзя говорить только об одном атрибуте, речь идёт о нескольких признаках деструктивизма, это может быть не только борода, а целый перечень элементов. Мы изучаем вопрос, исходя из этого будет приниматься решение», в целом подвел он итог, заверив, что в министерстве изучают международный опыт.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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