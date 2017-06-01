С 1 июля казахстанцы смогут получить 20 госуслуг без электронной подписи

С 1 июля 2017 года будут доступны 20 госуслуг, которые можно получить без электронно-цифровой подписи. На портале электронного правительства 15 из 20 услуг будут доступны с применением одноразового пароля, для остальных 5 услуг потребуется только авторизация на портале, сообщает в среду вечером пресс-служба министерства информации и коммуникаций.

По данным пресс-службы, совместно с государственными органами отобраны следующие популярные услуги:

1. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

2. Справка о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц;

3. Выписка из реестра регистрации залога движимого имущества;

4. Справка из государственной базы данных «Юридические лица»;

5. Повторные свидетельства или справки о регистрации актов гражданского состояния;

6. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

7. Копия документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;

8. Приложение к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;

9. Дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость;

10. Технический паспорт объектов недвижимости;

11. Дубликат технического паспорта объектов недвижимости;

12. Вызов врача на дом (в части логин/пароль);

13. Запись на прием к врачу (в части логин/пароль);

14. Адресная справка;

15. Архивная справка;

16. Справка о прохождении воинской службы (в части логин/пароль);

17. Справка лицами, имеющими льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами Чернобыльской аварии, воинами-интернационалистами) (в части логин/пароль);

18. Прикрепление к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

19. Тестирование госслужащих, претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу (в части логин/пароль);

20. Справка о несудимости (уже выдается без ЭЦП).

Ведомство поясняет, что одноразовый пароль - это sms-уведомление, которое приходит на мобильный телефон гражданина после отправки запроса. Запросивший получает на телефон проверочный код, который и нужно ввести на eGov.kz. При вводе кода портал автоматически проверяет номер гражданина в базе мобильных граждан mGov, в случае совпадения номера телефона с номером зарегистрированном в данной базе результат запрошенной услуги будет предоставлен незамедлительно. Для того чтобы зарегистрироваться в базе мобильных граждан, необходимо зайти в «Личный кабинет», в графе «телефон» указать номер мобильного телефона. Вместе с тем привязать номер телефона к ИИН можно также обратившись в фронт-офисы НАО «ГК» Правительство для граждан».

«Упрощение получения госуслуг направлено на развитие проактивного государства, чтобы граждане имели возможность без личного присутствия получать различные справки, число которых будет постоянно увеличиваться», - считают в министерстве.