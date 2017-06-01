С 1 июля казахстанцы смогут получить 20 госуслуг без электронной подписи

По данным пресс-службы, совместно с государственными органами отобраны следующие популярные услуги:
1. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;
2. Справка о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц;
3. Выписка из реестра регистрации залога движимого имущества;
4. Справка из государственной базы данных «Юридические лица»;
5. Повторные свидетельства или справки о регистрации актов гражданского состояния;
6. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
7. Копия документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;
8. Приложение к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;
9. Дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость;
10. Технический паспорт объектов недвижимости;
11. Дубликат технического паспорта объектов недвижимости;
12. Вызов врача на дом (в части логин/пароль);
13. Запись на прием к врачу (в части логин/пароль);
14. Адресная справка;
15. Архивная справка;
16. Справка о прохождении воинской службы (в части логин/пароль);
17. Справка лицами, имеющими льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами Чернобыльской аварии, воинами-интернационалистами) (в части логин/пароль);
18. Прикрепление к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
19. Тестирование госслужащих, претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу (в части логин/пароль);
20. Справка о несудимости (уже выдается без ЭЦП).
Ведомство поясняет, что одноразовый пароль - это sms-уведомление, которое приходит на мобильный телефон гражданина после отправки запроса. Запросивший получает на телефон проверочный код, который и нужно ввести на eGov.kz. При вводе кода портал автоматически проверяет номер гражданина в базе мобильных граждан mGov, в случае совпадения номера телефона с номером зарегистрированном в данной базе результат запрошенной услуги будет предоставлен незамедлительно. Для того чтобы зарегистрироваться в базе мобильных граждан, необходимо зайти в «Личный кабинет», в графе «телефон» указать номер мобильного телефона. Вместе с тем привязать номер телефона к ИИН можно также обратившись в фронт-офисы НАО «ГК» Правительство для граждан».
«Упрощение получения госуслуг направлено на развитие проактивного государства, чтобы граждане имели возможность без личного присутствия получать различные справки, число которых будет постоянно увеличиваться», - считают в министерстве.
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